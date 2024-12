Ronaldo müüb Heina koduklubi maha ja kandideerib CBF-i presidendiks

48-aastane kahekordne maailmameister ostis suurosaluse Valladolidi Realis 2018. aastal, kuid on käimasoleval hooajal klubi kehvade tulemuste tõttu fännide pahameele alla sattunud. Hetkel asub Valladolid Hispaania kõrgliigas eelviimasel kohal, olles kogunud 17 mängust vaid 12 punkti.

"Läbirääkimised on praegu käimas ning peaksime tehinguga varsti ühele poole jõudma. See ei saa olema takistuseks minu kandideerimisel CBF-i presidendiks," rääkis Ronaldo Globo Esportele.

Real Valladolid fans protested against Ronaldo Nazario today before and during the match vs Atleti (he is the majority owner/president of the La Liga club).



'Ronaldo Go Home' pic.twitter.com/9pqaaGzrIM