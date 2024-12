Mäesuusatamise MK-sarjas stardib Tormis Laine kõrval teinegi eestlane

24-aastane Laine on käimasoleval hooajal juba kolmel korral MK-sarjas punktikohal lõpetanud. 27-aastane Luik tagas endale koha MK-sarjas sel nädalal, kui kinnitati uus FIS-i punktitabel.

"Olen põnevil ja pisut ärevil – see uudis tuli mulle heas mõttes üllatusena. Ma ei olnud kindel, kas pääsen MK-nimekirja, aga nüüd on kõik selge ja show võib alata," ütles Luik. "Laupäeva pärastlõunal saan end Itaalias kiirlaskumises proovile panna! Rada on mehine, kuid just selliseid väljakutseid olengi sihtinud."

"Pääs nii kõrgetasemelise võistlusareenile on sportlase sihikindla ja pikaajalise töö vili – midagi, mille nimel ta on aastaid vaeva näinud!" ütles Suusaliidu mäesuusatamise alakomitee esimees Urmo Vallner. "Puhas rõõm on olla tunnistajaks ajaloolisele momendile, kus kaks Eesti mäesuusatajat – Tormis Laine ja Juhan Luik – on samaaegselt MK-sarjas võistlustules!"

Itaalias Val Gardenas ja Grödenis toimuval etapil võistleb Luik kiirlaskumises ning Laine slaalomis ja suurslaalomis.

Luik debüteeris MK-sarjas 2017. aasta veebruaris Norras Kvitfjellis, kui osales kiirlaskumises. Pärast seda pole tal õnnestunud MK-etappidel osaleda. Viimastel aastatel on ta aga saavutanud häid tulemusi FIS-i ja Euroopa karika etappidel. Veel on ta Eestit esindanud maailmameistrivõistlustel, saavutades 2023. aastal Prantsusmaal Courchevelis alpi kahevõistluses 18. koha.