Parima naisjalgpalluri tiitlile kandideerivad Kubassova, Räämet ja Tammik

Traditsiooniliselt selgus Eesti parim naisjalgpallur Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) ringküsitluse teel. Mõlemast organisatsioonist tegi sel aastal valiku 13 inimest ehk kokku osales hääletusel 26 valijat, kes nimetasid oma esikolmiku.

Esikolmikusse kuuluvad tänavu (tähestikulises järjekorras): Vlada Kubassova, Siret Räämet ja Lisette Tammik.

Lisaks teenisid punkte (tähestikulises järjekorras): Kairi Himanen, Mari Liis Lillemäe, Liisa Merisalu, Kelly Rosen, Anette Salei, Kristina Teern, Emma Treiberg ja Jaanika Volkov.

Novembrikuus jõudis 29-aastane Vlada Kubassova naiste koondises 75. mänguni. Kokku esindas ta koondist sel aastal kõigis 11 kohtumises, saades kõigis neis kirja täismängu ning lüües kokku kolm väravat. Aasta alguses siirdus Kubassova Ungari klubisse Budapesti Ferencvaros, kellega tõstis maikuus meistrikarika. Käimasoleval hooajal on Kubassova kindel naiskonna põhikoosseisu kuuluja, täpsust on ta näidanud seitsmel korral. Varasemalt on ta aasta naisjalgpalluriks valitud 2022. aastal.

Aasta lõpus oma 25. sünnipäeva tähistav Siret Räämet on koondises ja Tallinna FC Floras kindel kaitseliini tugitala. Koondise eest jooksis ta väljakule 11 kohtumises, klubi esindas ta kokku 35 mängus, väravaid kirjutas ta enda nimele viis. Räämeti osalusel peetud 23 Meistriliiga mängust suutis naiskond hoida seljataguse puhtana 18 kohtumises. Lisaks Eesti meistritiitlile võitis kaitsja karikavõistluste ja superkarika võidukarika ning tuli naiskonna koosseisus esmakordselt Balti liiga võitjaks.

26-aastane Lisette Tammik astus tänavu naiste koondise särgis väljakule 75. korda. Sel aastal sai ta kirja 11 kohtumist ning kaks väravat. Tallinna FC Flora ridadesse kuuluv mängija tegi kaasa 22 Meistriliiga kohtumises ning lõi hooajal erinevatel võistlustasanditel kokku 31 väravat. Meistriliigas näitas ta täpsust 25 korral ning paigutus liiga väravaküttide edetabelis esimesele reale. Lisaks Eesti meistritiitlile võitis ründaja karikavõistluste ja superkarika võidukarika ning tuli naiskonna koosseisus esmakordselt Balti liiga võitjaks. Tammik valiti mullu aasta naisjalgpalluriks.

Aasta parimat naisjalgpallurit tunnustab eriauhinnaga Coolbet.

Tänavusele jalgpallihooajale tõmmatakse pidulikult joon alla 22. detsembril Estonia kontserdisaalis, kus toimub kolm pidulikku galat. Kell 12 toimub Estonia kontserdisaalis noorte hooaja lõpetamine. Kell 15 algab Estonia kontserdisaalis sündmus "Eesti jalgpall tänab", kus autasustatakse Esiliigade, II liiga, madalamate liigade, rahvajalgpalli ja rannajalgpalli parimaid, aktiivsemaid kohtunikke, parimaid staadioneid ning mitmeid teisi. Jalgpalligala, kus selgub teiste seas ka aasta naisjalgpallur, algab kell 18.00, sissepääs on kutsetega. Otsepilti galadest näeb jalgpall.ee lehel.