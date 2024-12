Hinnaline Chelsea jalgpallur andis positiivse dopinguproovi

Chelsea jalgpalliklubi ja Ukraina mängija Mõhhailo Mudrõk kinnitasid, et jalgpallur on andnud positiivse dopinguproovi.

"Võin kinnitada, et mind on teavitatud, et proov, mille ma Inglismaa jalgpalliliidule andsin, sisaldas keelatud ainet," kirjutas Mudrõk oma Instagrami lehel.

"See on olnud täielik šokk, sest ma ei ole kunagi teadlikult ühtki keelatud ainet tarvitanud ega reegleid rikkunud ning ma teen tihedat koostööd oma meeskonnaga, et uurida, kuidas see võis juhtuda."

"Ma tean, et ma pole midagi valesti teinud ja jään lootma, et olen varsti väljakul tagasi," jätkas ääreründaja. "Protsessi konfidentsiaalsuse tõttu ei saa ma praegu rohkem lisada, kuid teen seda niipea kui võimalik."

Mudrõki positiivset dopinguproovi kinnitas ka Chelsea. "Nii klubi kui ka Mõhhailo toetavad täielikult Inglismaa jalgpalliliidu testimisprogrammi ja kõiki meie mängijaid, sealhulgas Mõhhailot, testitakse regulaarselt," seisis Londoni klubi avalduses.

"Mõhhailo kinnitas kategooriliselt, et pole kunagi teadlikult mingeid keelatud aineid kasutanud. Nii Mõhhailo kui ka klubi teevad nüüd koostööd vastavate võimudega, et selgitada välja, mis halva leiu põhjustas."

Mudrõk liitus Chelseaga 2023. aasta jaanuaris esialgse hinnaga 62 miljonit naela ehk umbes 75 miljoni euro eest. Põhimehe staatust pole ta siiski välja teeninud ja ka sel hooajal on ukrainlasele jäänud valdavalt vahetusmängija roll.