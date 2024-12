Barcelona peab Atletico vastu ilma Yamalita hakkama saama

Barcelona pidi nädalavahetusel leppima oma teise järjestikuse kaotusega kodupubliku ees, kui Leganes alistas võõrustaja 1:0.

Möödunud suvel Hispaania koondisega Euroopa meistriks tulnud Yamal võeti kohtumise 75. minutil pingile, kui ta valusalt pahkluud väänas. Klubi teatas esmaspäeval, et 17-aastase tähe vigastus osutus piisavalt tõsiseks, et Yamal peab kuni neli nädalat platsi kõrvale jääma.

See tähendab, et Yamal peab kindlasti jätma vahele 21. detsembril toimuva kohtumise Madridi Atleticoga, mille võitjast saab Hispaania kõrgliiga tabeliliider. Barcelona on 18 mänguvooruga kogunud 38 punkti, Atletico on pidanud ühe mängu vähem, aga on samuti 38 punkti peal.

Barcelona kohtub aasta alguses koduste karikavõistuste raames Barbastroga ning superkarika poolfinaalis Bilbao Athleticuga. LaLigas minnakse 19. jaanuaril vastamisi Getafega, Meistrite liigas mängib Barcelona 21. jaanuaril Benficaga.