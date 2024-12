Fourmaux teenis oma esimesel rallil Hyundaiga võidu

Fourmaux asus rallit juhtima pärast teist katset ning pärast seda kujuneski Rallye National Hivernal du Devoluy mõõduvõtul esikoha nimel heitlus tema ja Rovanperä vahel. Fourmaux näitas Lõuna-Prantsusmaa teedel head tempot ning suutis soomlast eemal hoida, kuigi viimase katse eel vähenes vahe 9,5 sekundile.

Fourmaux võitis aga viimase katse lausa kuue sekundiga ning teenis oma esimesel rallil Hyundai auto roolis võidu, edestades lõpuks Rovanperät 15,5 sekundiga. "Pärast sellist võitu on mu jõulud kindlasti rahulikumad," ütles Fourmaux portaalile DirtFish. "See andis mulle enesekindlust, et suudan selle autoga sõita. Mõistan autot ja saan seadistusest rohkem aru, seda oligi vaja."

"Ma ei oodanud, et Kallele ära teen, sest ta teab oma autot. See oli väga hea, et ta siin võistles ja et saime oma aegu võrrelda. Saame sellise tulemuse üle ainult õnnelikud olla," lisas Fourmaux.

Kahe päeva jooksul läbiti kümme kiiruskatset ning pea iga katse järel sai auto taaskord üle käia. "Ausalt öeldes proovisin vist kõike. See oli väga hea võistlus, et auto kohta rohkem õppida ja kõike mõista. Lõpuks jõudsin mugavale tasemele, alguses seda kindlasti ei tundnud," sõnas prantslane.

Ainsana Rally1 autodega sõitnud meestele järgnes šveitslane Jonathan Hirschi (Citröen), kes kaotas võitjale enam kui kuue minutiga.