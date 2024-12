Selver x TalTech läheb eurosarjas püüdma rasket eesmärki

Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal ütles, et kuigi ülesanne on raske, läheb meeskond siiski seda täitma. Kui avamängus ei olnud Tallinna klubil kaasas diagonaalründaja Lincoln Williamsit, siis teisipäeval teeb austraallane kaasa.

"Lincoln saab homme kaasa teha, sest valuvaigistid ja muud abivahendid lasevad tal praegu mängida. Hiljem tuleb aga operatsioon ikkagi ära teha. Ülejäänud mehed on terved ja annavad endast maksimumi, et edasipääsu proovida kätte saada," ütles Toobal.

Kohtumine algab TalTechi spordihoones kell 18.30 ja et avamängus sai Brasov kirja 3:0 võidu, vajab Tallinna klubi edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu ja seejärel peab parem olema ka kuldses geimis.

"Läheme endast parimat andma ja loodame servi peale, siis on meil varianti. Ka vastuvõtul peame head olema. Meie kodusaalis saab määravaks see, kumb suudab paremini serve mängus hoida. Kaitses ja blokis peame samuti hästi esinema, et nende vastu mängus püsida. Äkki meie kodusaal mingi väikese eelise annab, sest rumeenlased pole harjunud nii madala laega saalis mängima," ütles Toobal.

"Kindlasti peame riskeerima nii servil kui rünnakul. Brasovil on selline koosseis, et neil on tõesti pingilt võtta sama klassiga mehi. Avakohtumises me seda ka tunda saime, et tuli kaks uut meest ja tase oli täpselt sama. Treenerile on see keeruline meeskond, kelle vastu valmistuda, sest pole kindel, millise koosseisuga nad alustavad," lisas ta.