NFL: Buffalo alistas tippude heitluses Detroiti, Mahomes sai vigastada

Valju Detroiti publiku ees mänginud Bills asus avaveerandil 14:0 juhtima ning pärast seda enam eduseisu ei loovutanudki. Lions jõudis teisel veerandil veel touchdown'i kaugusele, aga teise poolaja alguses läks Bills 21 punktiga juhtima ning leidis vastuse igale Detroiti käigule, vormistades võõrsil võimsa 48:42 (21:14) võidu.

Meeskonnad kogusid kahe peale kokku 1080 jardi ning 90 punkti on tänavuse NFL-i hooaja kõige punktirohkem mäng.

Billsi mängujuht Josh Allen tegi taaskord suurepärase mängu, kui jooksis kaks touchdown'i ja skooris sööduga veel kaks. Jooksja James Cook jõudis samuti kaks korda Lionsi lõpualasse, Alleni touchdown'i söödud püüdsid Khalil Shakir ja Ray Davis. Lionsi mängujuht Jared Goff viskas viis touchdown'i ja jäi 500-st söödujardist vaid kuue jardi kaugusele.

Detroit (12-2) jätkab NFC konverentsis esikohal, kuid Philadelphia Eagles (12-2) alistas Pittsburgh Steelersi 27:13 ning kerkis Lionsiga samale pulgale. Lions on esikohal kuna nende konverentsisiseste mängude võiduprotsent on parem, kuid nende kaitset on tabanud laastav vigastuspisik, mis annab Eaglesile hea võimaluse.

AFC konverentsi esinumber Kansas City Chiefs alistas rabedas mängus Cleveland Brownsi 21:7, kuid kahel viimasel aastal Super Bowli võitnud Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes sai võidumängus valusalt vigastada. Meeskond teatas pärast mängu, et vigastus ei osutunud ülemäära tõsiseks, aga NFL-i üks paremaid mängijaid võib jätta hooaja lõpus taastumiseks mänge vahele.

Buffalo (11-3) on konverentsis Chiefsist (13-1) kahe võidu kaugusel, aga Mahomesi vigastus ja Billsi hiljutine vorm rünnakul annab ka neile võimaluse esikohta napsata. Konverentsi esikoht on oluline, sest annab meeskonnale play-off'i esimeses voorus vaba nädala.

NFL-i põhihooaja lõpuni on jäänud veel kolm mänguvooru, play-off'id algavad 11. jaanuaril ning Super Bowl leiab Eesti aja järgi aset öösel vastu 10 veebruari.

Teised tulemused:

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 6:12

Tennessee Titans - Cincinnati Bengals 27:37

New York Giants - Baltimore Ravens 14:35

New Orleans Saints - Washington Commanders 19:20

Jacksonville Jaguars - New York Giants 25:32

Houston Texans - Miami Dolphins 20:12

Carolina Panthers - Dallas Cowboys 14:30

Los Angeles Chargers - Tampa Bay Buccaneers 17:40

Denver Broncos - Indianapolis Colts 31:13

Arizona Cardinals - New England Patriots 30:17

Seattle Seahawks - Green Bay Packers 13:30