Barcelona jättis kodupubliku ees esmakordselt värava löömata ja kaotas taas

Pühapäevase mängu ainsa värava lõi Leganesi kaitsja Sergio Gonzales peaga juba neljandal minutil. Barcelona hoidis palli 80 protsenti mänguajast, sooritas 20 pealelööki ning nende eeldatavate väravate ehk xG näitaja oli 2,67, ent kõige lähemale jõudis kapten Raphinha, kes tabas latti.

Barcelona on Meistrite liigas teeninud viis järjestikust võitu, kuid koduliigas ollakse raskustes: kodupubliku ees on nüüd kaotatud kaks mängu järjest, viimasest viiest mängust on Barcelona saanud vaid ühe võidu. Tabelis on sel hooajal esimest korda koduväljakul väravad löömata jätnud Barcelonal ja Atleticol 38 ning Realil 37 punkti, aga Madridi meeskondadel on ka üks mäng vähem peetud.

"Peame sellest kogemusest õppima, sest mängugraafik on pallurite jaoks olnud keeruline. Oleme lühikese aja jooksul pidanud mitmeid raskeid mänge ja meeskond pole sellega harjunud," rääkis Barcelona abitreener Marcus Sorg.