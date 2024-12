Kriisis Man City kaotas lõpuminutitel linnarivaalile

Joško Gvardiol oli Man City 36. minutil juhtima viinud ja seis 1:0 püsis üsna kohtumise lõpuni, mil vastased teenisid penalti ja Bruno Fernandes ei eksinud. Seejärel lõi Amad Diallo 90. minutil ka külaliste võidutabamuse.

"Mul ei ole enda kaitseks midagi öelda. Mina olen boss, olen peatreener ja ma pole piisavalt hea," lausus Man City peatreener Pep Guardiola. "Ma pean leidma lahenduse, aga ma ei leia lahendust. Nii lihtne see ongi. Mul ei lähe hästi, see on tõsi."

Manchester City hooaeg algas tavapäraselt kindlalt, aga alates novembri algusest on meeskonna mäng täiesti liimist lahti. Kõigi sarjade peale on viimase 11 kohtumise peale võidetud vaid üks. "Täna mängisime viimasel minutil nagu kuni 15-aastaste võistkond," oli City pallur Ruben Dias oma meeskonna suhtes halastamatu.

Tunduvalt edukamalt läheb aga Chelseal, kes on viimastel hooaegadel olnud pigem Man City rollis ehk esinenud alla ootuste. Pühapäeval alistati kodus Brentford 2:1 (43. Marc Cucurella, 80. Nicolas Jackson - 90. Bryan Mbeumo).

Tottenham Hotspur lõi avapoolajal koguni viis väravat ja alistaski tabeli punase laterna Southamptoni 5:0 (1., 45+4. James Maddison, 12. Son Heung-min, 14. Dejan Kulusevski, 25. Pape Sarr).

Päeva esimeses kohtumises kaotas Brighton & Hove Albion kodus Crystal Palace'ile 1:3 (87. ov Marc Guehi - 27. Trevor Chalobah, 33., 82. Ismaila Sarr).

Tabelitipp: 1. Liverpool 36 punkti (15 mängust), 2. Chelsea 34 (16), 3. Arsenal 30 (16), 4. Nottingham 28 (16), 5. Manchester City 27 (16), 6. Aston Villa 25 (16), 7. Bournemouth 24 (15), 8. Fulham 24 (16).