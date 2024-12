Zirk lõpetas MM-i 22. kohaga: sisimas lootsin, et läheb paremini

Zirk sai eelujumises oma vahetuses teise koha ajaga 1.43,96, kaotades võitjale Suurbritannia esindajale Max Litchfieldile 0,37 sekundit. Kumbki edasi finaali ei pääsenud.

Viimasena viis finaali aeg 1.42,84, mille ujus leedulane Danas Rapsys. Kiireimat minekut näitas ameeriklane Luke Hobson 1.41,55-ga.

"Ütleme nii, et minu tase kroolis on iga aastaga kehvemaks läinud. See on hästi tehniline ala, seal tuleb pööretel ja stardis väga terav olla. Täna mõtlesin, et proovin krooli. Lootsin natukene kiiremat aega. Kui oleksin sekundi võrra kiirem olnud, siis oleks olnud lootust finaali pääseda," rääkis Zirk eelujumise järel.

Zirk jäi kokkuvõttes MM-iga rahule. "Midagi otseselt kripeldama ei jää. Tean, et oleksin saanud 200 meetri liblikujumise finaalis paremini ujuda, aga ma ei usu, et nii hästi, et oleksin medali saanud. Samas see tulemus andis järgmiseks aastaks hea sisendi. Tean, et olen suuteline natukene juurde panema. Eks sisimas lootsin, et kroolis läheb paremini, aga läks täna niimoodi."

Pühapäeval õhtul on võistlustules Eneli Jefimova, kes hüppab vette 50 meetri rinnulisprindi finaalis, mis algab Eesti aja järgi kell 18.47.