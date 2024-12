Giannise supermäng vedas Bucksi karikaturniiri finaali

Bucks alistas idakonverentsi poolfinaalis Atlanta Hawksi 110:102 (26:28, 29:21, 27:34, 28:19).

Võitjate poolel kandis põhiraskust Giannis Antetokounmpo, kes oli väga lähedal kolmikduublile. Kreeka hiiglane viskas 32 punkti, hankis 14 lauapalli, andis üheksa resultatiivset söötu ja pani vastastele neli kulpi. Viis kaugviset tabanud Damian Lillard toetas 25 punktiga.

Trae Young tõi Hawksi parimana 35 silma, lisaks kogunes tema arvele 10 korvisöötu ja seitse lauapalli.

Bucks kohtub finaalis Oklahoma City Thunderiga, kes sai läänekonverentsi poolfinaalis 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27) jagu Houston Rocketsist.

Shai Gilgeous-Alexander vedas Thunderit rünnakul 32 punktiga, Isaiah Hartenstein lisas 21 ja Jalen Williams 20 silma. Rocketsi leeris küündis kahekohalise punktisummani kuus meest, neist edukaim oli 19 punktiga Amen Thompson.

Karikaturniiri võitja selgub Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeval Las Vegases.

And then there were just two remaining...#EmiratesNBACup Championship: Tuesday (12/17) at 8:30pm/et on ABC https://t.co/1PxVbRHFQH pic.twitter.com/2iNYqmc2UL