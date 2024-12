TÄNA OTSE | Eesti teatemeeskond loodab teha vigade paranduse

Laskesuusatamise maailma karika etapil Hochfilzenis on täna kavas teatesõidud. Otseülekanne meeste 4x7,5 km teatesõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

Meeste teatesõidus on stardis 22 meeskonda. Eesti stardib numbri all 21 – avavahetust sõidab Rene Zahkna, tema järel lähevad rajale Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva ning ankrumees on Mehis Udam.

Eelmisel MK-etapil Kontiolahtis Eesti meeskond finišisse ei jõudnud, sest liidritelt saadi ringiga sisse. Kontiolahtis võidutses Prantsusmaa, edestades Norrat ja Rootsit.

Täna tulevad Prantsusmaa eest rajale Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot ja Emilien Jacquelin (nr 1). Norrat esindavad Sturla Holm Lägreid, vennad Böd ja Venbjörn Sörum (nr 2) ning Rootsi stardib koosseisus Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma ja Sebastian Samuelsson (nr 3).