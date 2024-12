Eesti ujujad pöörasest maailmarekordist: see aeg on absurdne

Laupäeval sündis suurepärane maailmarekord, kui Kaimanisaarte ujuja Jordan Crooks meeste 50 meetri vabaltujumises juba 20 sekundi piiri ründama läks. Crooks lõpetas ajaga 20,08, millega parandas Caeleb Dresselile kuulunud maailmarekordit lausa 0,08 sekundi võrra.

Zaitsev ütles, et ujumise tase maailmas on hullumeelne. "Astusime just poistega call room'ist välja, kui maailmarekord ujuti. Minu jaoks siin MM-il ei ole see üllatus, iga viies vahetus ujub maailmarekordi," ütles ta.

Tribuntsov sai Crooksi esitust eriti lähedalt näha, sest ujus kõrvalrajal. "Teadsin kohe, kes mu kõrval on, teadsin, et ta läheb kiiresti ujuma. Kui pöördest välja tulin ja nägin, et olen peaga tema jalgade juures, siis teadsin, et on kaks varianti - kas ma ujun väga halvasti ja tema väga kiiresti. Aga näed, olid mõlemad!" ütles ta. "See on ulme, see on absurdne mingil määral."

Ralf Tribuntsov Autor/allikas: ERR

Tribuntsov tegi Budapestis suurepäraseid tulemusi ning püstitas kolmel korral uue Eesti rekordi, kuid finaalikoht jäi sel korral pälvimata. Laupäeval osales ta veel meeste 50 meetri vabaltujumises, kuid sai eelujumiste peale 30. koha.

"Toss otsas ja sain vist midagi külge ka pärast seliliujumist. Keha on päris nõrk ja pärast seda oli pingelangus, keha tõmbas kohe midagi ligi. Praegu oli täitsa tühi ujumine," ütles ta pärast võistluse lõppu. "Arvasin, et pean vastu, aga 100 tõmbab tühjaks korralikult ja 50 meetri peal tuli kõik välja."

Tribuntsov lisas, et peab tulevikus alade valimisel targemaid valikuid tegema. "Seliliujumistega olen rahul, piirid jäid ületamata, aga siit saame edasi liikuda ja on vigu, millest õppida. Tuleb tähtsamatel võistlustel natuke paremaid alavalikuid teha," sõnas ta.

Samas motivatsiooni 30-aastasel jagub. "On näha, kui kiireks saab veel minna ja kui kiiresti teised mehed ujuvad. Nägin, kuidas 30-aastane võtab seliliujumises pronksi, motivatsiooni on, aga nüüd tahaks puhata kõigepealt!" ütles ta.

Daniel Zaitsev Autor/allikas: ERR

50 meetri vabaltujumises osales ka Daniel Zaitsev, kes lõpetas eelujumistes ajaga 21,27, millega teenis 19. koha ehk jäi napilt edasipääsust ilma - viimasena pääses edasi 21,19 ujunud Heiko Gigler. "Ei ole rahul, ikka ootasin kiiremat aega. Teadsin, et poolfinaal läheb umbes nii nagu läks ja miinimumeesmärk oli Eesti rekord ujuda. Tunne oli täna üks parimatest. Ei saa rahule jääda," tõdes Zaitsev.

Zaitsev pälvis varasemalt 50 meetri liblikujumises koha poolfinaalis ning saavutas kokkuvõttes 14. koha. "Ütleks, et selle MM-i eesmärk ei saanud täidetud. Kümme päeva enne MM-i tuli väike haigus sisse, sain kiirelt sellest välja, aga ei tea, palju see mind mõjutas. Plaanid olid seatud kõrgemale," ütles ta.

Suvel mõtles Zaitsev laiemalt oma karjääri peale ning peast käisid läbi ka mõtted lõpetamisest, kuid lühikese ajaga jõudis ta MM-iks tippvormi. "Üheksa nädalaga olen suutnud ennast peaaegu elu parimasse vormi viia. Vaatame, mis tulevik toob. Stardin edasi detsembris Eesti meistrivõistlustel. Soovi on, motivatsiooni on. Siin tundsin, et midagi jäi sisse ja veel on potentsiaali, kus areneda," ütles ta.

Laupäeva õhtul osaleb Eneli Jefimova naiste 50 meetri rinnuliujumise poolfinaalis, pühapäeval hüppab meeste 200 meetri eelujumiseks basseini veel Kregor Zirk.