Hein ja Valladolid lõpetasid kehva seeria

Valladolid asus koduväljakul pea 18 500 pealtvaataja ees juhtima juba 20. minutil, kui Anuar suurepärase sooritusega võõrustaja juhtima viis. See oli Valladolidi ainus löök väravale avapoolajal, Valencia ei löönud Valladolidi raamidesse ühtki korda.

Teisel poolajal asusid külalised aga aina enam survestama ning valdasid palli lausa 71 protsenti ajast. 78. minutil jäi Valladolid veel kümnekesi, kui ründaja Juanmi Latasa punase kaardiga varakult riietusruumi saadeti. Valencia tegi teisel poolajal kokku 12 pealelööki, millest kaks läksid raamidesse, kuid Eesti koondise väravavaht tegi head tööd ning hoidis neljandat korda sel hooajal oma seljataguse puhtana, kindlustades Valladolidile hooaja kolmanda võidu.

Liigatabeli viimaste duelli võitnud Valladolid on hooaja peale kogunud 12 punkti ning asetseb nüüd 19. kohal, Valencia on kümne punktiga on 20. real. Väljalangemistsoonis on veel 13 punkti teeninud Espanyol.

Hispaania kõrgliiga jätkub laupäeval, kui peetakse neli kohtumist. Valladolidi järgmine mäng on 20. detsembril Gironas.