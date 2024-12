Tammepuu jätkab uuel hooajal endale tuttavas Prantsusmaa tiimis

Tammepuu näitas juunioride konkurentsis juba esimesel aastal häid tulemusi, pälvides Poolas Grudziadzi velotuuri üldarvestuses viienda ja Saksamaal Cottbusi velotuuri üldarvestuses kümnenda koha. Rahvuste Karika sarja kuuluval Tlmace a Podhajska velotuuril oli eestlane 25. ja LVM Saarland Trofeo velotuuril 26., vahendab EJL.ee.

Eesti meistrivõistlustel oli Tammepuu nii juunioride tempo- kui grupisõidus kuues. Eestit esindas ta nii Euroopa- kui maailmameistrivõistlustel, kus teenis grupisõidus vastavalt 43. ja 59. koha.

"Lähen hooajale vastu suure motivatsiooniga teha häid tulemusi, mille sain eelmise hooaja sõitudest. Sealt sain kinnitust, et olen võimeline heade kohtade peale sõitma. Nüüd on peamine eesmärk saavutada selline tase, et oleksin järgmise hooaja algul juba valmis heitlema poodiumite eest ning oleksin igal UCI sõidul võimeline olema mängus sees, et võidelda võidu nimel," ütles Tammepuu.

"Eelmine hooaeg sujus Prantsusmaa tiimis hästi. Paar sõitu ei tulnud küll suurepäraselt välja, aga sain aru, et nad usuvad minusse, jättes mind ka teiseks aastaks," jätkas Tammepuu.

"Järgmisel hooajal ootavad nad minult häid tulemusi, kuna olen viimase aasta juunior ning mul on plaanis neid alt mitte vedada. Üldiselt on tiimis õhkkond väga sõbralik ja toetav. Nad austavad väga välismaasõitjaid ning mul on väga hea meel sõita ka järgmisel hooajal koos nendega."