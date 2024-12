Tallinn sai X-Triali sarja finaaletapi korraldusõiguse

FIM X-Triali maailmameistrivõistluste sari on avaldanud uue hooaja kalendri, mille kulminatsiooniks on 26. aprilliks Tallinnasse planeeritud finaaletapp. Kokku peetakse peagi algaval hooajal kaheksa etappi, mis viib maailma parimad trialisõitjad kuute riiki.

Tallinn võõrustas FIM X-Triali MM-etappi esmakordselt tänavu oktoobris. Suurearvulise publiku ees peetud võistlus jättis aga Rahvusvahelisele Mootorrattaspordi Föderatsioonile niivõrd hea mulje, et uueks hooajaks otsustati Eestile usaldada veelgi kõrgema kaliibriga võistlus. Tänaseks on vastavasisuline kokkulepe sarja promootorite ja TRIXSi meeskonna vahel ka sõlmitud.

"Saada Tallinnasse FIM X-Triali MM-i finaalvõistlus on meie jaoks väga suur au ja kohustus. Oleme aasta-aastalt tõstnud Tallinnas korraldatavate trialivõistluste taset ning meie eesmärgid on endiselt ülimalt kõrged. On rõõm näha, et sarja promootorid näevad meie ambitsioonikust ning usaldavad meid lausa nii palju, et anda Tallinnale MM-sarja grande finale. See saab olema piirkonna motofännidele tõeline tähtpäev, " rääkis võistluste üks peakorraldajaid Oliver Läll.

Oktoobri lõpul Unibet Arenal toimunud Trixs 2024 võistluse võitis tänavuse aasta MM hõbe Jaime Busto. Üllatuslikult ei jõudnud aga finaali võistluste suurfavoriit, 36-kordne maailmameister Toni Bou. Varasemalt on Eesti pealinnas peetud triali show-võistlusi.

FIM X-Triali maailmameistrivõistluste sari on kahe hooaja vahel teinud läbi korraldusliku muudatuse, mille kohaselt peetakse sarja etapid taas ühes plokis. See tähendab, et eesootav hooaeg kestab katkestusteta detsembrist aprilli lõpuni. Esialgse kalendri kohaselt peetakse uuel hooajal kaheksa osavõistlust, millele lisandub viimati 2019. aastal toimunud X-Triali rahvuste sõit.

"Piletid Tallinna etapile on nüüd müügil ning korraldajad annavad endast kõik, et tuua siinsete motosõprade ette maailma tipptasemel võistlus ja seda nii sportlikus kui korralduslikus plaanis. 26. aprilli tasub juba igatahes suurelt endale kalendrisse kirja panna," lubas Läll, lisades, et sportlikule elamusele lisaks saab ka sel korral nautida muusikalisi vahenumbreid tuntud esinejatelt ning muid vahvaid üllatusi.

Lisaks Eestile toimuvad FIM X-Triali MM-hooaja etapid Hispaanias, Prantsusmaal, Austrias, Norras ja Colombias. Sarja avalöök tehakse juba 21. detsembril, mil peetakse Madridi etapp.

X-TRIAL MM-etapi piletid on reedest eelmüügis kättesaadavad ning leitavad Piletitaskust.