Hiina jalgpallilegend mõisteti 20 aastaks vangi

Li esindas Hiina koondist aastatel 1995-2007 92 koondisemängus, milles lõi kuus väravat. Pärast individuaalselt edukat 2002. aasta MM-finaalturniiri liitus ta Inglismaa kõrgliigaklubi Evertoniga, kus oli oma esimesel hooajal kindlaks põhimeheks ning aitas Liverpooli klubil hooaja lõpetada seitsmenda kohaga.

Pärast karjääri lõppu alustas Li treeneritööd, kui töötas aastatel 2015-19 Hebei China Fortune'i ja Wuhan Zalli juhendajana, aastatel 2016-17 oli ta esmalt Hiina koondise abitreeneriks ning siis 2019-21 peatreeneriks.

Kaks aastat tagasi algatati Li suhtes uurimine, teda süüdistati treenerikarjääri jooksul 120 miljoni jüaani ehk ligi 15 miljoni euro ulatuses altkäemaksu andmises ning vastuvõtmises. Hiina riiklik telekanal CCTV teatas reedel, et Li tunnistas end märtsis korruptsioonis süüdi ja mõisteti nüüd 20 aastaks vangi.

Viimastel aastatel on Hiina jalgpallis avalikkuse ette tulnud mitmeid korruputsioonijuhtumeid, endine alaliidu president Chen Xuyuan mõisteti tänavu umbes kümne miljoni euroni ulatuvate altkäemaksude võtmise eest eluks ajaks vangi; septembris avalikustati, et viimase kahe aasta jooksul on Hiina tugevamates liigades 41 klubi osalusel toimunud vähemalt 120 kokkuleppemängu. Eluaegse võistluskeelu on seni saanud 38 mängijat ja viis jalgpalliametnikku.