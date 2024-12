MotoGP naaseb pika vahe järel sambamaale

MotoGP sõnul sõlmiti Goianias asuva Ayton Senna nimelise ringraja omanikega viie aasta pikkune leping, mis tähendab, et mootorrataste ringrajasõidu kuninglik sari on MM-sarja kalendris vähemalt aastani 2030.

Brasiilia keskosas asuv Goiana võõrustas MotoGP etappi esimest korda 1980. aastate lõpus, 1992. aastal kolis etapp Sao Paulosse ning viimaseks võõrustajaks oli Rio de Janeiro, kus võisteldi aastatel 1995 kuni 2004.

Sarja tegevjuht Carmelo Ezpeleta ütles, et Lõuna-Ameerika on MotoGP jaoks üheks võtmeturuks. "Uus leping pakub meie sarjale fantastilise võimaluse laieneda. Brasiilia on ülemaailmne tegija ja me oleme alati uskunud, et see väärib kohta meie võistluskalendris."

MotoGP sarja uus hooaeg algab 2. märtsil Tais Changi ringrajal. Sellele järgneb järgmise hooaja ainus Lõuna-Ameerika etapp, mis toimub Argentiinas.