Gukesh Dommarajust sai kõigi aegade noorim male maailmameister

18-aastane India imelaps alistas 14-partiilises tiitlimatšis valitseva maailmameistri hiinlase Ding Lireni koondskooriga 7,5:6,5.

Neljapäevase partii eel oli üldseis viigis 6,5:6,5, kuid valgete malenditega mänginud Ding tegi 55. käigul vea, mis sai otsustavaks partii edaspidisele käigule ja hiinlane oli sunnitud 58. käigu järel alistuma.

"Olen sellest hetkest unistanud enam kui kümme aastat," ütles Gukesh matši järel. "Iga maletaja tahab seda hetke kogeda, aga väga vähesed saavad selle võimaluse. Olla üks neist õnnelikest... Ma arvan, et ainus viis, kuidas seda seletada on see, et ma elan oma unistust."

"Ma olin täiesti šokis, kui sain aru, et tegin vea," tunnistas Ding. "Vastase näoilmest oli järsku selgelt näha, et ta oli väga elevil. Siis taipasin, et sain apsuga hakkama. Mul kulus selle mõistmiseks aega."

18-aastane Gukesh on kõigi aegade noorim male maailmameister, varem kuulus tippmark Garri Kasparovile, kes tuli 1985. aastal maailmameistriks 22-aastasena. Gukesh on ühtlasi Viswanathan Anandi järel teine India maletaja, kes klassikalises males maailmameistriks tulnud.