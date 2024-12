Priit Sarapuu valiti taas korvpalliliidu presidendiks

Sarapuu poolt hääletasid 31 üldkogul osalenud liiget, 12 liiget hääletasid tema vastu ning üks sedel loeti kehtetuks.

Sarapuu tutvustas oma valimisprogrammis nelja olulist teemat, millele järgmistel aastatel rõhku pööratakse: treenerite heaolu, korvpalli regionaalne kättesaadavus, täiskasvanute ja noorte rahvuskoondiste rahvusvaheline konkurentsivõime ning kodused tippturniirid ning pikemaajaline strateegia korvpalli arengute juhtimisel ja suunamisel ning jätkuv koostöö kasvatamine liikmete ja korvpalli toetajatega, vahendab Basket.ee.

Lisaks soovib Sarapuu edasi minna naiste ja tüdrukute korvpalli edendamisega, muuhulgas ka tüdrukute treenerite palgatoetuse programmiga. Sarapuu sõnul näitas eelmine juhatuse periood selgelt, et muudatused tüdrukute ja naiste korvpallis võtavad aega aastaid ning on tähtis ka algaval tööperioodil selle suunaga edasi minna. See loob eeldused suuremateks positiivseteks niheteks pikemas, 8-10 aastases perspektiivis.

Uude alaliidu juhatusse kuuluvad lisaks Sarapuule Jaan Härms, Atso Matsalu Kaili Kukumägi, Kaur Lohk, Liis Sild, Olavi Lepp, Remo Holsmer ja Gert Prants.