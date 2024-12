Hyundaiga liituv Fourmaux: mu ülesanne on võimalikult palju punkte teenida

Hyundai autorallivõistkond teatas hiljuti, et loobub järgmisest hooajast oma kolmanda auto taktikast, kui seni M-Spordi ridades sõitnud Adrien Fourmaux võistkonnaga liitub. Prantslane ütles, et üks tingimustest oli see, et teda koheldakse samaväärselt Thierry Neuville'i ja Ott Tänakuga.

Detsembri alguses teatas Hyundai võistkond, et on löönud käed Fourmaux'ga, kes on alates 2019. aastast sõitnud Fordiga. 29-aastane tegi möödunud hooajal WRC-s tõelise läbimurde ning teenis viis pjedestaalikohta, millega teenis sarja üldarvestuses viienda koha.

Hyundai on pikemat aega läinud hooajale vastu taktikaga, milles on kaks põhisõitjat ning siis roteeruv nimekiri sõitjatest, kes jagavad kolmandat autot. Enne hooaega kuulutasid Esapekka Lappi ja Andreas Mikkelsen avalikult välja, et nende roll võistkonna juures on Neuville'i ja Tänakut tiitliheitluses toetada.

Fourmaux' saabumisega on võistkond aga senisest taktikast loobunud. "See oli üks tingimustest, mille Hyundaile edastasin. Et nad annaksid mulle võimaluse olla nende kahega (Neuville ja Tänak - toim) võrdsel tasemel. Ja nad tahtsid seda teha, see on hea asi. See muudab täielikult kolmanda auto strateegiat," ütles Fourmaux portaalile DirtFish.

"Sel aastal mul ei olnud strateegiat ja ma kogusin lihtsalt sõitjate ja tootjate arvestuses punkte. Ma ei tea, miks keegi peaks panema hooaja alguses strateegia paika. Alguses on kõigil sama plaan ja pärast mõnd rallit hakkad veidi taktikalisemalt mõtlema," arvas prantslane.

"Minu eesmärk on sama, mis sel hooajal M-Spordiga oli - sõitu nautida, endast parim anda ja MM-tiitli nimel võimalikult palju punkte koguda, mis toob ühtlasi ka tootjale punkte," lõpetas Fourmaux.

Hyundai on varasemalt vihjanud, et võib mõnel rallil kaasata ka neljanda auto, aga Fourmaux ei näe varianti, et tema punkte toojate heitluses ei arvestataks. Võistkondlikus arvestuses teenivad igalt rallilt punkte kolm sõitjat. "Ma ei näe põhjust, miks võistkond peaks minu punktidest loobuma. Hooaja lõpuks olin ma nende kolmandatest sõitjatest ju ees. Vahest küsivad Otilt või Thierrylt seda?" kommenteeris Fourmaux.

Neuville tuli sel hooajal esmakordselt maailmameistriks, kogudes 13 etapiga 242 punkti. Tänak liikus teise koha kursil, kuid pidi Jaapanis hooaja viimasel võistluspäeval katkestama, loovutades sellega teise koha Elfyn Evansile (Toyota, 210 p). Tänak jäi 200 punktiga kolmandaks, talle järgnes Sebastien Ogier (Toyota, 191 p) ning Fourmaux pälvis 162 punktiga viienda koha. Tänaku katkestamise järel õnnestus Toyotal aga võistkondlik tiitel võita, Toyota kogus hooaja peale 561 punkti ning Hyundai 558.

Autoralli MM-sarja hooaeg ei ole kuigi kaugel, sest juba jaanuari lõpus algab Monte Carlo ralli.