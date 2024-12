Jalgpalli naiste Meistrite liiga mänguvoor algas väravaterohkelt

A-alagrupis võistlev Lyoni naiskond tegi võõrsil Galatasaray vastu asjad kindlaks juba avapoolajal, kui naiskonnad läksid riietusruumi külaliste 3:0 eduseisul. Esimese väravaga sai hakkama Ada Hegerberg, edu kahekordistas Sara Dabritz ning kolmas tabamus tuli Galatasaray mängija omaväravast.

Teisel poolajal said jala valgeks veel Wendie Renard, Danielle van de Donk ja Eugenie Le Sommer ning Lyon kindlustas võimsa 6:0 võiduga alagrupi esikoha.

Alagrupis jäi teiseks kahekordne meister Wolfsburg, kes läks võõrsil Roma vastu juba kuuendal minutil Alexandra Poppi tabamusest juhtima ning enne poolajapausi enam väravaid ei sündinud. Roma viigistas 56. minutil Valentina Giacinti tabamusest, aga Wolfsburg vastas võimsalt, kui lõi kohtumise viimase 25 minutiga lausa viis väravat.

Lineth Beerensteyn viis Saksamaa klubi 65. minutil taas juhtima, aga siis algas Islandi koondislase Sveindis Jane Jonsdottiri pidu. Islandlane viis 68. minutil Woflsburgi kahega juhtima ning lõi alates 85. minutist veel kolm väravat, vormistades sellega 6:1 võidu.

Lyon kogus viie mänguga grupis 15 punkti, Wolfsburg teenis üheksa punkti, Roma kuus punkti, Galatasaray jäi nulli peale. Edasipääsejad on juba enne viimaseid mänge selgunud.

Londoni Chelsea alistas B-alagrupi eelviimases mänguvoorus kodus Twente 6:1. Naiskonnad vahetasid avapoolajal väravaid, kuid riietusruumidesse mindi ikkagi Chelsea 4:1 eduseisul. Twente eest sai värava kirja Kayleigh van Dooren, Chelsea eest tegid skoori Catarina Macario, Oriane Jean-Francois, Mayra Ramirez, Sjoeke Nusken ning Eve Perisset. Üks värav oli Twente omavärav.

Alagrupist teisena edasi pääsenud Madridi Real lõpetas alagrupiturniiri samuti võidukalt, kui lõi võõrsil Celticule kolm vastuseta väravat. Signe Bruun viis Hispaania klubi 30. minutil juhtima, taanlanna lõi 71. minutil veel ühe värava ning võidule pani punkti Alba Redondo, kelle 85. minuti tabamus andis Realile 3:0 võidu.

Chelsea kogus viie mänguga 15 punkti, Madridi Real 12 punkti, Twente jäi kolme punkti peale ja Celtic punktiarvet avada ei suutnud. Ka selles alagrupis on edasipääsejad juba selgunud.

C- ja D-alagrupi viimased kohtumised peetakse neljapäeva õhtul, kui Müncheni Bayern ja Arsenal on C-grupis juba edasipääsu kindlustanud, siis D-grupis on seda teinud vaid Manchester City. Rootsi klubi Hammarby kohtub Barcelonaga ning neil on veel võimalus edasi pääseda, kuid selleks on vaja kodus suurt võitu, sest Barcelona võitis esimese omavahelise kohtumise lausa 9:0.