Eesti rekordiga finaali pääsenud Zirk: viimased päevad on keerulised olnud

Zirk läbis MM-il lühikeses basseinis kaheksa otsa ajaga 1.50,39, millega parandas endale kuuluvat rahvusrekordit (1.50,51) 12 sajandiksekundi võrra. Sellega tagas 25-aastane eestlane kolmandana finaalikoha, sama ajaga lõpetas ka poolakas Krzysztof Chmielewski.

"Isiklik rekord, mis muud oskan öelda. Väga rahul ja üllatunud, viimased päevad on tegelikult minu jaoks väga keerulised olnud, eriti vaimselt. Ilmselgelt näen trennides, mis aegu ma ujun ja need pole kõige rõõmustavamad olnud," ütles Zirk pärast eelujumist. "Oli väga suur küsimärk stardi ümber üldse. Ujuda nii praegu väga hea tundega, väga rahul olen."

Zirk on maadelnud kehva enesetundega, kuid suutis olulisel hetkel siiski endast parima välja tuua. "Ise ka ei tea, kuidas see käib. Eks ma nii palju tunnen ennast juba, et mul tihti enne tiitlivõistlusi on enesetunne seinast seina. Aga arvan, et oluline on sellistel hetkedel start ära oodata ja keskenduda edasi. Töö on tehtud, siin pole midagi muud. Mul on hea meel, et hoidsin närvi külmana ja tegin oma ära," rääkis ta.

Ujumisega võib Zirgi enda sõnul rahule jääda, sest ta suutis distantsi lõpuni seinast väljumisi hoida. "Võib-olla viimane 50 oli natuke lühem, aga üldpildis tõmbed ja jalalöögid klappisid. 150 peal tundsin, et nüüd võib veel juurde panna, see on hea tunne lõpus," ütles ta.

Eesti rekord on nüüd 1.50,39, aga Zirgi sõnul ei ole uude sekundisse jõudmine võimatu. "Neli kümnendikku ei ole ujumises väga palju, olengi varem finaalides olnud, midagi uut ei olnud. Olen elevil, et saan nende heade ujujatega siin võistelda," ütles ta.

"Lahe on see, et viimase 12 kuu jooksul viies 200 liblika finaal tiitlivõistlusel. Olen vist ainuke ujuja maailmas, kes sellega hakkama sai. Sellised väikesed asjad mulle meeldivad, saab huvitav olema," lisas Zirk.

Eestlasest ja Chmielewskist olid kiiremad kolm aastat tagasi Abu Dhabis sel distantsil maailmameistriks tulnud itaallane Alberto Razzetti (1.49,44) ning kanadalane Ilya Kharun (1.50,11), kes pälvis sel suvel Pariisi olümpial kaks medalit. Finaali pääsesid kaheksa ujujat, ungarlane Richard Marton pääses ajaga 1.51,79 viimasena edasi.

Zirk oli eelkõige õnnelik, et tema sõber Chad le Clos ei võistelnud. "Ta on mu hea sõber, aga see vend on selline, kes võib ükskõik mis päeval medalile ujuda. Üks tugev konkurent vähem, aga teised kutid on väga kiired ja juba nägime, et nad hommikul ujusid kiirelt - Kanada kutt on näidanud kiirust ja teame, et tal on vastupidavust," vaatas eestlane finaali poole.

"Lahtine võistlus saab olema, kõik ujujad on erinevate taktikatega. Saab olema huvitav," lõpetas ta.

Neljapäeva õhtul hüppavad basseini kolm eestlast: Zirk ja Eneli Jefimova jahivad medaleid, Ralf Tribuntsov finaalikohta. Meeste 50 meetri seliliujumise poolfinaal (Tribuntsov) algab Eesti aja järgi kell 18.57, meeste 200 meetri liblikujumise finaal (Zirk) algab kell 19.16 ning naiste 100 meetri rinnuliujumise finaal (Jefimova) algab kell 19.30.

Alex Ahtiainen pälvis neljapäeva hommikul 100 meetri kompleksujumises 17. koha ehk jäi esimesena poolfinaalist välja. Kui mõni konkurent peaks võistlusest loobuma, saab eestlane võimaluse ujuda kell 20.02 algavas poolfinaalis.