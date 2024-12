Zirk ja Tribuntsov tagasid MM-il Eesti rekordiga edasipääsu

Zirk tegi neljapäeva hommikul tõeliselt võimsa tulemuse, kui läbis 200 meetri liblikujumises distantsi ajaga 1.50,39, millega parandas endale kuuluvat rahvusrekordit (1.50,51) 12 sajandiksekundi võrra.

"Isiklik rekord, mis muud oskan öelda. Väga rahul ja üllatunud, viimased päevad on tegelikult minu jaoks väga keerulised olnud, eriti vaimselt," rääkis Zirk. "Ilmselgelt näen trennides, mis aegu ma ujun ja need pole kõige rõõmustavamad olnud. Oli väga suur küsimärk stardi ümber üldse."

"Eks ma nii palju tunnen ennast juba, et mul tihti enne tiitlivõistlusi on enesetunne seinast seina. Aga arvan, et oluline on sellistel hetkedel start ära oodata ja keskenduda edasi. Siis oota, et tuleb hästi välja. Töö on tehtud, siin pole midagi muud. Mul on hea meel, et hoidsin närvi külmana ja tegin oma ära," lisas ta.

Kokkuvõttes jäi 25-aastane eestlane jagama kolmandat kohta, sama ajaga lõpetas ka poolakas Krzysztof Chmielewski. Kiireim oli itaallane Alberto Razzetti (1.49,44), teisena pääses finaali kanadalane Ilya Kharun (1.50,11). Viimasena pääses finaali 1.51,79 ujunud ungarlane Richard Marton.

Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Dmitrij Shestakov

MM-i esimesel päeval kahel korral Eesti rekordi ujunud Tribuntsov läbis neljapäeva hommikul 50 meetrit ajaga 23,06, millega parandas talle endale kuulunud rahvusrekordit (23,13) seitsme sajandiksekundi võrra.

"Hommiku kohta väga hea. Tunnen, et mul on veel varu, eesmärk oli edasi pääseda ja see õnnestus. Eesmärk oli kiiresti alustada, see õnnestus, eesmärk oli kiiremini lõpetada, aga teises pooles on kõvasti varu. Tuleb välja mõelda, mis ma seal muuta saan," ütles Tribuntsov pärast rahvusrekordi parandamist.

"[Esimese 25 meetri peal] olen tippudega võrdne, kui mitte neist ees. Tagasitulekul tunnen, et ei saa end väljumisel käima, võib-olla on kerge väsimus sees. Aga sellest tuleb üle olla, puusad kõrgele, jalad tööle ja võidelda lõpuni," lisas ta. "Eesmärk jääb samaks, 23 võiks lõpuks murduda."

Eelujumistes oli see paremuselt seitsmes aeg, esimesena pääses poolfinaali venelane Miron Lifintsev (22,87), 23 sekundi piiri alistasid veel poolakas Kacper Stokowski (22,89) ning iirlane Shane Ryan (22,98).

50 meetri seliliujumise poolfinaalid ja 100 meetri liblikujumise finaal toimub neljapäeva õhtupoolikul. Naiste 100 meetri rinnuliujumise finaalis ujub ka Eneli Jefimova.

Alex Ahtiainen. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov

Alex Ahtiainen läbis 100 meetri kompleksujumises distantsi ajaga 53,79, millega pälvis 17. koha ehk jäi esimesena poolfinaalist välja. Samas jääb 23-aastane eestlane esimeseks varuvõistlejaks ehk kui keegi konkurentidest mingil põhjusel finaalis osaleda ei saa, saab esimesena võimaluse just Ahtiainen.

Isikliku tippmargiga (53,64) oleks ta viimasena poolfinaali pääsenud, ungarlane Benedek Andor sai kirja aja 53,67. Kiireim oli horvaat Nikola Miljenic ajaga 51,32.

Mariangela Boitšuk lõpetas 50 meetri seliliujumises ajaga 29,02 ning pälvis sellega 40. koha. 16. koha ehk viimase poolfinaalikoha teenis tšehh Daryna Nabojcenko ajaga 26,86, reservi jäid Kalia Antoniou (26,87) ning Pauline Mahieu (26,88). Boitšuki isiklik rekord on 27,91.

Maria Romanjuk sai 100 meetri kompleksujumises ajaks 1.00,80, millega pälvis eelujumistes 24. koha. Poolfinaalist jäi eestlanna 0,98 sekundi kaugusele, kiireim oli ameeriklanna Gretchen Walsh, kelle 56,06 tähistas uut MM-i rekordit.