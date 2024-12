Eesti noortennisistid tegid USA-s võiduka turniiri

Eesti tennisistid tõid USA-s mainekalt Little Mo noorteturniirilt koju mitmeid karikaid. Vera Morozova võitis kuni 12-aastaste tütarlaste üksik- ja paarismänguturniiri. Alessandra Ossis ja Mariel Veersalu alistasid kõik vastased kuni 9-aastaste paarismängus.

Vera Morozova seljatas üksikmängu finaalis USA noore tennisemängija Elsa Lauren Pina Boiko kahes setis seisuga 6:1, 6:2. Paarismänguturniiril võideti koos USA-st pärit paarilise Maria Laura Gallinaga vastaseid omalt poolt ühtegi geimi ära andmata seisuga 8:0. Paarismängu formaadiks oli profisett kaheksa geimi võiduni.

9-aastased Mariel Veersalu ja Alessandra Ossis võitsid Kanada-USA mängijate paari samuti ülekaalukalt, seisuga 8:4. Ossisel tuli üksikmängu lohutusturniiri finaalis tunnistada vastase paremust otsustavas setis. Veersalu jõudis üksikmängu turniiril 16 parema sekka.

Hea tulemuse tegi turniiril ka 11-aastane Henry Vanaselja, kes jõudis üksikmängus veerandfinaali ja paarismängus poolfinaali, ning 10-aastane Ramos Käpp, kes jõudis poiste üksikmängus veerandfinaali.

Little Mo tenniseturniiril oli tänavu 45. juubeliaasta. Turniiri peetakse USA kunagise tennisetähe Maureen Connolly auks. Connolly, hüüdnimega Little Mo, oli esimene naine, kes võitis kõik suure slämmi turniirid. Kahjuks katkes tema tennisekarjäär ratsaõnnetuse tõttu varakult.

Turniiril osales üle 600 mängija, kokku 63 riigist. Eestit esindas kuus mängijat. Little Mo tenniseturniir on olnud hüppelauaks mitmetele tuntud tennisemängijatele. Muuhulgas on turniiri võitjate seas Eesti tänane esinumber Mark Lajal, kes sai jagu kõigist oma vastastest kuni 11-aastaste üksikmängus 2014. aastal.

Vera Morozova ja Henry Vanaselja treenivad Tallinnas US Tenniseakadeemias Andres Kuhi käe all. Alessandra Ossis ja Ramos Käpp on Tartust MK Tennisekooli õpilased. Mariel Veersalu treenib Tallinnas FV Tenniseakadeemias.