City kaotas taas, Barcelona alistas põnevusmängus Dortmundi

Jalgpalli Meistrite liigas on Manchester City oma viimasest kolmest mängust kaotanud kaks, kui kolmapäeval jäädi 0:2 alla Torino Juventusele. Barcelona lubas Dortmundi Borussial kaks korda viigistada, aga sai lõpuks ikkagi 3:2 võidu.

Kehvas vormis mullune võitja Manchester City jäi kolmapäeval Torinos kaotusseisu pärast Dušan Vlahovici 53. minuti väravat, lõppskoori vormistas 75. minutil kuus minutit varem vahetusest väljakule pääsenud ameeriklane Weston McKennie, kes algatas ise keskväljal Juventuse rünnaku ning lõpetas selle siis akrobaatilise löögiga.

Viimase kolme vooruga vaid ühe punkti kogunud City on Meistrite liiga Šveitsi süsteemil mängitavas tabelis kaheksa punktiga 22. kohal. Juventus on teeninud 11 punkti ja on 14. Teisel kohal jätkab viis mängu järjest võitnud Barcelona, kes oli võõrsil 3:2 üle Dortmundi Borussiast.

Väravateta lõppenud avapoolaja järel viis Barcelona kapten Raphinha Dani Olmo läbisöödu järel oma meeskonna juhtima, Serhou Guirassy tõi kümme minutit hiljem penaltist tabloole viigi. 75. minutil pareeris Dortmundi väravavaht Gregor Kobel esmalt Fermin Lopeze otse õhust teele saadetud löögi, tagasipõrganud palli lükkas võrku Ferran Torres.

Guirassy viigistas vaid seekord vaid kolm minutit hiljem, kui Barcelona väravavaht Inaki Pena jäi väljatulekul liiga aeglaseks ning Guinea koondise ründaja sai Pascal Grossi söödu järel palli lükata tühja võrku. Viimane sõna jäi ikkagi külalismeeskonnale: Lamine Yamal andis Barcelona kiirel vasturünnakul Torresele suurepärase söödu ning kuigi Hispaania koondislase esimene puude oli kehv, suutis ta teisega palli Kobelist mööda saata.

Kuue vooru järel jätkab täiseduga Liverpool, Inglismaa klubidest läheb hästi ka Arsenalil ja Aston Villal, kes on kogunud 13 punkti ja on tabelis vastavalt kolmandal ja viiendal kohal. Kuue mänguga endale ainult kaks väravat lüüa lubanud Arsenal alistas kolmapäeval Bukayo Saka kahe ja Kai Havertzi ühe tabamuse toel AS Monaco.

Teised tulemused:

Atletico - Bratislava Slovan 3:1

Lille - Grazi Sturm 3:2

AC Milan - Crvena zvezda 2:1

Benfica - Bologna 0:0

Feyenoord - Praha Sparta 4:2

Stuttgart - Young Boys 5:1