2034. aasta jalgpalli MM-finaalturniir toimub Saudi Araabias

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kinnitas kolmapäevasel erakorralisel kongressil, et 2034. aasta meeste maailmameistrivõistluste finaalturniiri korraldab Saudi Araabia. Neli aastat varem võõrustavad MM-i Hispaania, Portugal ja Maroko, kuigi mänge peetakse ka Lõuna-Ameerikas.

2030. aastal korraldavad finaalturniiri Hispaania, Portugal ja Maroko. Et esimesest, 1930. aastal Uruguays peetud MM-ist möödub siis sada aastat, toimuvad 2030. aasta MM-finaalturniiri esimene, teine ja kolmas mäng vastavalt Uruguays Estadio Centenariol, Argentinas Estadio Monumentalil ning Paraguays Estadio Defensores del Chacol.

"Mis oleks parem viis tähistada MM-i sajandat sünnipäeva kui viia finaalturniir kolmele kontinendile ja kuute riiki, 48 koondise ja 104 hiilgava matšiga. Maailm seisab paigal ja tähistab MM-i sajandat juubelit," sõnas FIFA president Gianni Infantino kolmapäeval.

Neli aastat hiljem võõrustab MM-i Saudi Araabia, kuigi otsus on tekitanud palju vastukaja. Saudi Araabia on aastaid tegelenud niinimetatud spordipesuga ehk sellega, et erinevate inimõiguste rikkumises süüdistatud riik üritab rahvusvaheliselt oma mainet parandada sporti meeletute summade pumpamisega.

Saudi Araabiale korraldusõiguse andmise järel avaldasid 21 organisatsiooni, kelle sekka kuuluvad näiteks Amnesty International ning Nepali ja Keenia tööliste grupid, otsust kritiseeriva avaliku kirja. "FIFA hoolimatu otsus anda Saudi Araabiale MM-i korraldusõigus, tagamata, et kohaldataks piisavaid inimõiguste kaitse mehhanisme, seab ohtu paljude inimeste elu," kirjutas Amnesty Internationali töö- ja spordiõiguste osakonna pealik Steve Cockburn teates.

Vastuoluliseks oli ka FIFA otsus panna võõrustajariikide valimise protsessiks 2030. ja 2034. aasta turniirid ühele hääletusele ehk delegaadid toetasid kas mõlemat kandidatuuri või olid mõlema vastu. Näiteks teatas Norra jalgpalliliit teisipäeval, et annab seetõttu vastuhääle.