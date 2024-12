Eesti kohtunikebrigaad vilistab Klavani kunagise koduklubi euromängu

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo täitis delegaadi ülesandeid teisipäeval, 10. detsembril, kui UEFA noorteliigas kohtusid Donetski Šahtar ja Müncheni Bayern. Kohtumine lõppes viimase 5:1 võiduga, vahendab jalgpall.ee.

Neljapäeval, 12. detsembril tegutseb Eesti kohtunikebrigaad eesotsas Kristo Tohveriga UEFA Euroopa liiga kohtumises. Bulgaarias Huvepharma Arenal toimuvas mängus lähevad omavahel vastamisi kohalik klubi PFK Ludogorets 1945 ja Hollandi klubi Alkmaari AZ.

Peakohtunik Tohverit abistavad äärtel Silver Kõik ja Sten Klaasen, neljas kohtunik on Kevin Kaivoja. Videokohtuniku ülesandeid täidab Marko Liiva, abivideokohtunik on Joonas Jaanovits. Kohtuniketööd jälgib vaatlejana Türgist pärit Sabri Çelik. Pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 19.45.

Neljapäeva õhtul on kaks eestlast ametis ka UEFA Konverentsiliigas. Taanis Kopenhaagenis on delegaadi rollis EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja. Kaldoja teenis määramise taanlaste FC Kopenhaageni ja šotlaste Heart of Midlothiani vahelisele vastasseisule. Itaalia kohtunike silme all pannakse pall mängu kell 19.45.

Eesti meeste koondise mänedžer Miko Pupart täidab samal päeval, 12. detsembril korraldusjuhi ülesandeid Konverentsiliiga mängus, kus kohtuvad Istanbuli Basaksehir FK ja Heidenheim (Saksamaa). Itaallasest peakohtunik annab kohtumisele avavile kell 19.45.