Ermi konkurent jääb sisehooaja tiitlivõistlustelt eemale

Tuleva aasta märtsis toimuvad paarinädalase vahega nii sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlused kui ka maailmameistrivõistlused. 22-aastane Rooth teeb aga hooaja esimese ametliku stardi alles hiliskevadel.

"Hetkel on põhimõtteliselt plaan selline, et Markus teeb järgmisel aastal oma esimese mitmevõistluse mai lõpus või juuni alguses. Sisehooajal osaleb ta väiksematel võistlustel Norras. Markus sisetingimustes tegelikult väga tihti ei võistle," ütles olümpiakulla isa ja treener Espen Rooth Norra Rahvusringhäälingule (NRK).

Rooth osales tänavu Glasgows toimunud sise-MM-il, kuid tal jäi lõppkoht saamata, sest ta katkestas enne viimast ala. Glasgows moodustasid seitsmevõistluses medalikolmiku šveitslane Simon Ehammer, Roothi kaasmaalane Sander Skotheim ja Johannes Erm.

Praegu Lõuna-Aafrika Vabariigis laagerdav Erm ütles novembris, et kavatseb eesoleval sisehooajal kaasa teha mõlemal tiitlivõistlusel. "Aasta alguses mingeid võistlusi plaanis ei ole, aga märtsis tulevad tiitlivõistlused – sise-EM ja sise-MM – ja just nendeks ma valmistungi. Mõlemad on mul hetkeseisuga plaanis."

Sise-EM toimub 6.-9. märtsil Hollandis Apeldoornis ning sise-MM 21.-23. märtsil Hiinas Nanjingis.