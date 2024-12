Vapruse suurim väravakütt lahkub klubist

Kaheksa hooaega rannalinna klubis veetnud Tiismaa debüteeris esindusmeeskonnas juba 15-aastaselt ning mängis kokku 197 kohtumist ja lõi 58 väravat.

"Miski ei kesta lõputult, minu tee Vapruse jalgpalliperes on oma lõpu leidnud," lausus ta klubi teate vahendusel. "Ma tänan kõiki, kes selle teekonnaga seotud on olnud, ja eriti suur aitäh Vapratele Karudele! On olnud lahe sõit ja edu kogu klubile tulevikuks! Kohtume tribüünidel!"