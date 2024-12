Ebras ja Sander sõidavad uuel hooajal Suurbritannia naiskonna eest

"Ootan uuelt aastalt väga head ja sujuvad hooaega ning soovin Hess Cycling Teamiga jõuda parimate tulemusteni," vahendas ejl.ee Ebrase sõnu. "Valisin Hess Cycling Teami, sest ma tean, et see naiskond aitab mul areneda nii ratturi kui inimesena. Põnev, mis ees on ootamas!"

Hess Cycling Teami sõnul on 20-aastased Ebras ja Sander juba profimaailmas silma jäänud ja näidanud oma andekust, finišeerides mitmetel rahvusvahelistel UCI kategooriaga võistlustel esikümnes.

2024. aastal jõudis Ebras pjedestaalile Porec Trophy Ladies ühepäevasõidul ning pälvis Umag Trophy Ladies ühepäevasõidul viienda koha. Hispaanias peetud Extremadura Feminas velotuuri avaetapil lõpetas ta kuuendana ja üldarvestuses 34. positsioonil. TOP10 hulka jõudis Ebras veel Ceratizit Festival Elsy Jacobs a Luxembourg ühepäevasõidul ja Ladies Tour of Estonial.

Sander pälvis Eesti meistri tiitlite kõrval kolmanda koha Ladies Tour of Estonial, seitsmenda koha GP Eco-Struct/Thompson/Security Tools ühepäevasõidul ja kaheksanda koha Drentse Acht van Westerveld ühepäevasõidul. Kuni 23-aastaste ratturite EM-il pälvis Sander temposõidus kümnenda ja grupisõidus 18. koha, graveli maailmameistrivõistlustel finišeeris eestlanna 27. positsioonil.