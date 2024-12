Kettaheite olümpiavõitja proovib Ameerika jalgpallis läbi lüüa

Sel suvel Pariisis täpselt 70-meetrise heitega uue olümpiarekordi püstitanud Stona kaasati NFL-i International Player Pathway (IPP) programmi, mis on keskendunud talendikate rahvusvaheliste mängijate profiliigasse viimiseni.

Stonal pole varasemat kogemust Ameerika jalgpalliga, kuid olümpiamängudeks oli talle juba kaks pakkumist tehtud. "Mõistan seda tööd, mis ma selleks tegema pean," ütles jamaicalane BBC-le. "Olen seda uurinud. Järgmise kaheksa kuni kümne nädala jooksul võib väga palju juhtuda. Usun, et siin on suurepäraseid treenereid, kes mulle väga palju õpetavad."

Stona rääkis, et pärast olümpiavõitu ärkas ta ühel hommikul ning mõtles, mis tema karjääri järgmine samm on. "Olen heitnud ketast ja tõuganud kuuli üle kümne aasta. Mu eesmärk oli saada maailma parimaks ja jõudsin selleni. Pärast ülikooli lõpetamist mõtlesin möödunud aasta peale ja sain siis aru, et tahan Ameerika jalgpallis läbi lüüa," ütles kahemeetrine mehemürakas.

Sarnase liigutuse tegi ka eestlane Margus Hunt, kuid sel ajal spetsiaalselt rahvusvaheliste mängijate jaoks programmi loodud polnud. Hunt läks USA-sse ülikooli ning hakkas Ameerika jalgpalli mängima seal, ehitades lõpuks üles suurepärase üheksa-aastase karjääri.

IPP avalikustas esmaspäeval 14-liikmelise nimekirja sportlastest, kes kogunevad jaanuaris Floridas, kus teevad koos treeninglaagri ning saavad USA esispordis kiirkoolituse. Aprilli lõpus leiab aset NFL-i draft, mille eel valitud sportlased saavad meeskondadele oma oskusi näidata.

Alates 2017. aastast on programmi kaudu NFL-i jõudnud 41 mängijat, neist kõige suurem edulugu on ragbi taustaga austraallane Jordan Mailata, kellest on saanud Philadelphia Eaglesi ründeliini üks põhimängijaid. Eelmisel aastal valiti teiste seas NFL-i ka Walesi ragbikoondislane Louis Rees-Zammit, kes on hetkel Jacksonville Jaguarsi treeningmeeskonnas.