Roiet vigastanud Neuer sel aastal enam platsile ei lähe

Saksamaa jalgpallihiid Müncheni Bayern teatas, et väravavaht Manuel Neuer murdis eelmisel nädalal karikamängus Leverkuseni Bayeri vastu roide ning sel aastal enam platsile ei naase.

Alates 2011. aastast Bayerni väravat kaitsnud Neuer sai eelmisel nädalal esimest korda oma karjääri punase kaardi, kui jooksis Leverkuseni Bayeri vastu kodustel karikavõistlustel karistusalast välja ning põrkas siis kokku Jeremie Frimpongiga.

Bayerni peatreener Vincent Kompany teatas esmaspäeval, et väravavaht selle aasta sees enam platsile ei naase. Lisaks mängukeelule murdis ta kokkupõrkes ka roide. "Manuel taastub murtud roidest ning suure tõenäosusega sel aastal enam ei mängi," ütles Kompany.

"Tema jaoks on nüüd oluline taastuda ja jaanuaris saame ta tagasi. Olukord pole kõige hullem, aga meil on väga palju mänge tulemas ja tema jaoks on praegu veel liiga vara mängida," lisas juhendaja.

Müncheni vigastuste nimekiri on väga pikk ning sealt leiab muuseas ka tippründaja Harry Kane'i, Joao Palhinha, Alphonso Daviesi ning Serge Gnabry. "Vigastuste probleem on selge, oleme ilma mitme mängijata, aga oleme suutnud kursil püsida. Jaanuari algusest saame oma satsi tagasi, oleme seni hästi vastu pidanud," ütles Kompany pressikonverentsil.

Bayern on pärast viit mängu Meistrite liigas kogunud üheksa punkti (kolm võitu) ja hoiab tabelis 13. kohta. Koduses Bundesligas jätkab 32-kordne meister esikohal, olles 13 mänguga teeninud 33 punkti (kümme võitu, kolm kaotust).

Bayern jätkab oma hooaega teisipäeva õhtul, kui läheb Meistrite liigas vastamisi Donetski Šahtariga.