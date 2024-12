Eesti naiste jalgpallikoondislane tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

"Sõnadest jääb puudu, et kõik mõtted kirja panna - aga olen meeletult tänulik igale võimalusele, mis ma olen palliplatsil saanud, igale inimesele, kes on mu ellu tänu jalgpallile tulnud ja igale õppetunnile, mis jalgpall on mulle andnud," kirjutas Mehevets ühismeedias, vahendab Soccernet.

Naiste A-koondises 23 mängu kirja saanud Mehevets alustas jalgpalliga Põlva Lootose ridades, esindades seejärel Tartu Tammeka naiskonda. 2020. aastal sõlmis poolkaitsja oma karjääri esimese ja ainsa välislepingu, liitudes Belgia naiste kõrgliigas mänginud Charleroi Sportinguga.

2022. aasta suvel naasis ta Eestisse ning Tammekasse ja tänavu, tema karjääri viimaseks jäänud hooajal, kandis ta Saku Sportingu särki, võites nendega hõbemedali. Tammeka ridades sai ta hooaeg varem kaela pronksmedalid.

Lisaks Mehevetsale teatasid hiljuti karjääri lõpetamisest ka endised koondislased Kairi Himanen, Maarja Saulep ning Merily Toom.