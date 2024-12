Skandaali sattunud Premier League'i kohtunik kaotas töö

Novembri keskel ilmus sotsiaalmeediasse video, kus Coote rääkis halvustaval viisil endisest Liverpooli peatreenerist Jürgen Klopist, kasutades muuseas sakslasest treeneri kohta vägagi roppe sõnu. Paar päeva hiljem hakkas ühismeedias ringlema veel üks video, milles Coote tõmbas ninna valget pulbrit.

PGMOL kõrvaldas pärast videote avalikustamist Coote'i kohtunikutöölt. Coote on ise kõik süüdistused tagasi lükanud.

Esmaspäeval teatas PGMOL, et lõpetab 42-aastase õigusemõistjaga töösuhte, sest teda ümbritsevad skandaalid on muutunud "väljakannatamatuks."

"David Coote'i käitumises tuvastati tõsiseid töölepingu rikkumisi. Tänasega lõpetati tema tööleping ja see otsus jõustub koheselt," seisis PGMOL-i pressiteates. PGMOL lisas, et Coote'il on õigus lepingu katkestamise otsus edasi kaevata.

Coote töötas Inglismaa kõrgeimal liigatasemel alates 2017/18 hooajast.