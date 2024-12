Rattamaailma mainekaima auhinna pälvisid Pogacar ja Kopecky

Pogacar pälvis Velo d'Or auhinna, kuna võitis tänavu nii Itaalia velotuuri (Giro), Prantsusmaa velotuuri (Tour) kui ka MM-tiitli maanteeratturite grupisõidus. Kokku teenis sloveen tänavu 25 profivõitu, sealjuures pälvis ta esikoha kahel monumendil: Liege – Bastogne – Liege'il ja Lombardia ühepäevasõidul. Pogacari jaoks on tegemist teise Velo d'Ori võiduga, esimese pälvis ta 2021. aastal, vahendab EJL.ee.

"Ma olen alles noor," ütles 26-aastane sloveen. "Aastate möödudes hakkame paremini aru saama asjade tähtsusest. Olen tänulik, et minu tööd ja saavutatut on märgatud. Sellist imelist hooaega on peaaegu võimatu korrata, ent annan oma parima."

Lotte Kopecky võitis tänavu 16 profisõitu ja kaitses maanteeratturite grupisõidus MM-tiitlit. "Tahtsin väga seda tänuväärset auhinda oma kapile," ütles 29-aastane belglanna.

Velo d'Or auhinnale pani 1992. aastal aluse Prantsuse spordiväljaanne L'Equipe ning see on üks prestiižemaid auhindu jalgrattaspordis. Varasemalt on meeste seas Velo d'Ori pälvinud näiteks Eddy Merckx, Bernard Hinault ja Chris Foome ning naiste hulgas Jeannie Longo, Marianne Vos, Anna van der Breggen ja Lizzie Deignan.