Õnnejumal soosis jälle Chiefsi, Billsi võiduseeria sai lõpu

Tänavu päris mitu kohtumist õnnega pooleks võitnud Chiefsi vedamine sai jätku 14. voorus, kui koduväljakul alistati divisjonirivaal Los Angeles Chargers 19:17.

Enamuse kohtumisest juhtinud Chiefs andis neljandal veerandajal edu käest ja oli neli minutit enne lõppu 16:17 kaotusseisus, kuid siis vedas mängujuht Patrick Mahomes Chiefsi külaliste väljakupoolele, et anda oma meeskonnale võimalus väravalöögiks.

Sekund enne normaalaja lõppu tuli väljakule lööja Matthew Wright, kes virutas palli vastu väravaposti, kuid Chiefsi pooldajate õnneks põrkas pall väravasse.

Chiefs (12-1) jätkab AFC konverentsi liidrina. Chargers (8-5) püsib kaotusele vaatamata play-off'i kursil, asudes samas konverentsis kuuendal kohal.

Chiefsi lähimal jälitajal Buffalo Billsil (10-3) katkes seitsmemänguline võiduseeria, kui võõrsil kaotati Los Angeles Ramsile (7-6) 42:44.

Billsi mängujuht Josh Allen tegi erakordse mängu, kui viskas kolm touchdown'i ja skooris jalgadega veel kolm. Ramsi poolel viskas Matthew Stafford kaks touchdown'i ning jooksja Kyren Williams lisas omalt poolt veel kaks.

Bills on sarnaselt Chiefsile juba kindlustanud koha play-off'is, Rams kerkis võiduga NFC konverentsis kaheksandaks ehk jääksid hetkel esimesetena play-off'ist välja.

14. vooru viimane kohtumine leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva, kui Dallas Cowboys (5-7) võõrustab Margus Hundi kunagist tööandjat Cincinnati Bengalsit (4-8).

Teised tulemused:

San Francisco 49ers - Chicago Bears 38:13

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 18:30

Miami Dolphins - New York Jets 32:26 (la.)

Minnesota Vikings - Atlanta Falcons 42:21

New York Giants - New Orleans Saints 11:14

Philadelphia Eagles - Carolina Panthers 22:16

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 27:14

Tampa Bay Buccaneers - Las Vegas Raiders 28:13

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars 6:10

Detroit Lions - Green Bay Packers 34:31