Ragilo jätkab võistlemist Belgia kontinentaalmeeskonnas

2023. ja 2024. aastal Team dsm-firmenich järelkasvumeeskonda esindanud 20-aastane Ragilo on uue võimaluse eel põnevil. "Suuremast tiimist väiksemaga liitumisel on mul rohkem vabadust erinevates situatsioonides katsetada erinevaid lähenemisi," vahendab ejl.ee Ragilo sõnu. "Näen, et mul on võimalusi võitmiseks peaaegu igal pool. 2025. aastal tahan teha lõpuks sammu edasi, mida tänavu ei õnnestunud teha."

Sel hooajal pälvis Ragilo temposõidu Eesti meistrivõistlustel viienda koha ja sai grupisõidus Eesti meistrivõistlustel 11. koha. Alpes Isere velotuuri avaetapil sai ta 10. koha, Grote Prijs Rik Van Looy ühepäevasõidul 12. koha ning Le Tour de Bretagne Cycliste kuuendal etapil 14. koha. Kuni 23-aastaste ratturite grupisõidu EM-il lõpetas eestlane 38. ja MM-il 55. positsioonil.