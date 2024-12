Endine Portugali ja Manchester Unitedi täht lõpetas karjääri

Endine Portugali ja Manchester Unitedi täht Nani teatas, et on otsustanud 38-aastaselt karjäärile joone alla tõmmata.

Nani liitus ManU-ga 2007. aastal ja tegi Inglismaa klubi ridades kaasa 230 mängus, lüües 41 väravat. Nani võitis Manchester Unitediga Meistrite liiga, tuli neljal korral Inglismaa meistriks ning kahel korral võideti liigakarikas.

"On tulnud aeg öelda head aega. Olen otsustanud profikarjääri lõpetada," kirjutas Nani ühismeedias. "See on olnud imeline teekond ja tahan tänada kõiki, kes mind on nende tõusude ja mõõnade ajal aidanud ja toetanud. Mu karjäär kestis üle 20 aasta ja andis mulle kustumatuid mälestusi. Aga nüüd on aeg pöörata uus leht ja keskenduda uutele eesmärkidele ning unistustele."

Sel hooajal on Nani mänginud Portugali kõrgliigas enda kodulinna klubis Estrela da Amadora, viimati mängis ta 1. novembril enda kunagise koduklubi Lissaboni Sportingu vastu.

Nani on mänginud ka Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ja Adana Demirspori ridades.

Portugali koondis esindas Nani 112 mängus, lüües 24 väravat. 2016. aastal tuli ta Portugali ridades Euroopa meistriks.