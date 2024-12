48 punkti visanud Jokic aitas Nuggetsil Hawksi võiduseeria peatada

Üleplatsimees oli Nikola Jokic, kes viskas Nuggetsi eest 48 punkti, võttis 14 lauapalli ja andis kaheksa tulemuslikku söötu. See oli Jokicile teine suureskooriline mäng järjest, laupäeval viskas ta enda karjääri punktirekordi 56 punkti.

Mängus Hawksi vastu jõudis kahekohalise punktisummani veel kolm Nuggetsi mängijat: Michael Porter Jr tõi 26, Christian Braun 17 ja Julian Strawther 13 punkti.

Hawksi parim oli De'Andre Hunter 20 punktiga, Dyson Daniels lisas 18 ja Larry Nance Jr 16 punkti.

San Antonio Spurs alistas kodusaalis 121:116 New Orleans Pelicansi. Võitjate ridades tõi Victor Wembanyama 25 punkti ja võttis kümme lauapalli, Stephon Castle lisas 22 punkti. Chris Paul panustas kuue punkti ja kuue resultatiivse sööduga, tõustes NBA kõigi aegade korvisöötude edetabelis teiseks. Esikohal on John Stockton 15 806 tulemusliku sööduga, Paulil on nüüd teisena 12 099.

Tulemused:

Chicago – Philadelphia 100:108

Brooklyn – Milwaukee 113:118

Indiana – Charlotte 109:113

Atlanta – Denver 111:141

Miami – Cleveland 122:113

Orlando – Phoenix 115:110

Washington – Memphis 112:140

San Antonio – New Orleans 121:116

Golden State – Minnesota 114:106

Sacramento – Utah 141:97

LA Clippers – Houston 106:117

LA Lakers – Portland 107:98