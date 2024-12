Tallinna HC Panter lõpetas aasta kahe võiduga

Laupäeval alistati leedulased 6:1, pühapäeval 8:3.

Väravad said kahe mänguga kirja Mihkel Võrang 2, Ilja Grigorjev, Niko Kivelä, Andre Linde 2, Paul Vahi, Nikita Puzakov 2, Jan Lukats, Paul Sillandi, Daniil Fursa, Patrick Kookmaa ja Rasmus Kiik.

20 mänguga on pantritel koos 30 punkti ja turniiritabelis asutakse hetkel teisel kohal. Esimesel kohal on HK Zemgale/LBTU, kellel on samuti 30 punkti, kuid üks mäng vähem peetud. Kolmas on 15 mängu ja 27 punktiga HK Mogo/RSU.