Pariisi olümpia neljas koondis jooksis EM-il lati alt läbi

Kolmes riigis toimuvatel käsipalli naiste Euroopa meistrivõistlustel on selgunud esimesed poolfinalistid ning ühtlasi sai selgeks, et kahel viimasel OM-il nelja parema sekka jõudnud Rootsi jääb ka sel EM-il medalimängudest eemale.

2010. aastal EM-hõbedale ja neli aastat hiljem pronksile tulnud Rootsi on seejärel paremas hoos olnud olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel, sest nii Tokyos kui Pariisis jõudis naiskond pronksimängule ja kordas sama mullustel maailmameistrivõistlustel, aga pole viimasel neljal EM-il suutnud viiendast kohast paremat.

Sama juhtus ka tänavu Austrias, Ungaris ja Šveitsis toimuvatel tiitlivõistlustel, kuhu esimest korda pääses 24 Euroopa riiki. Rootslannad alustasid I grupis Poola 33:25 alistamisega, aga jäid siis ootamatult 23:25 alla Rumeeniale. Pühapäeva õhtul pidi Rootsi tunnistama Prantsusmaa 31:27 paremust ning et eelmisel nädalal toimunud eelturniiril kaotati Debrecenis enam kui 4000 pealtvaataja ees ka Ungarile, tähendab see, et rootslannadel tuleb taaskord medalimõtted unustada.

2000. aastate alguses maailma absoluutsesse tippu kuulunud, aga viimastel turniiridel pigem tugeva keskmiku rolli täitnud Ungari on sealjuures kodupubliku silme all kerkinud üheks kullasoosikuks. Kõik kuus mängu võitnud võõrustajad on lisaks Rootsile alistanud ka kahe aasta taguse EM-pronksi Montenegro ning kohtuvad viimases grupimängus sarnaselt neile edasipääsu poolfinaali kindlustanud Prantsusmaaga.

II grupis jätkab edukalt Pariisi olümpiavõitja, viimasest kümnest EM-ist kaheksa võitnud tiitlikaitsja Norra, kes oli kahe aasta taguse finaali kordusmängus Taanist üle 27:24. Kuna norralannad mängivad veel Saksamaa ja eeldatava autsaideri Šveitsiga, on ka nende edasipääs medalimängudele üsna kindel.

Pühapäevase seisuga on finaalturniiri edukaimaks väravakütiks 38 väravat visanud Montenegro mängija Durdina Jaukovic, 37 tabamust on kirjas sloveenlannal Tjaša Stankol ja ungarlannal Katrin Gitta Klujberil. Stankol on kirjas ka 33 tulemuslikku söötu.