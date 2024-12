Eesti sulgpallikoondis lõpetas valikturniiri 5:0 võiduga

Meeste üksikmängus alistas Tauri Kilk oma vastase Diogo Gloria 21:14, 16:21, 21:6 ja naiste üksikmängus oli Kristin Kuuba üle Madalena Fortunatost 21:10, 21:13.

Enne üksikmänge peetud segapaarismängus alistasid Kristjan Kaljurand - Helina Rüütel oma vastased Bruno Carvalho ja Mariana Paiva 20:22, 21:19, 21:9.

Meespaarismängus tulid väljakule Karl Kert ja Tauri Kilk, kes alistasid Bruno Carvalho ja Diogo Gloria 21:17, 16:21, 21:17.

Naispaarismängus olid Helina Rüütel - Ramona Üprus üle Mariana Afonsost ja Adriana F. Goncalvesest 21:10, 21:13.

Ibizal toimunud valikturniiri avaringis kaotas Eesti võõrustajale Hispaaniale 1:4, aga alistas järgmises ringis Belgia 4:1 ja tuli grupis kokkuvõttes teiseks, jäädes seega jagama 9.-14. kohta. Veebruaris toimuvale finaalturniirile jõudis Hispaania.

1972. aastast toimuvatel segavõistkondade Euroopa meistrivõistlustel on seni domineerinud Taani, kes on 27 esikohast võtnud 19. Seejuures on Taani võitnud viis viimast turniiri.