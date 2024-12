TÄNA OTSE | Paranenud hüppevormiga Ilves stardib suusarajale seitsmendana

Täna kell 14.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kahevõistluse MK-etapil Lillehammeris, kus on kavas suure mäe suusahüpped. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, reporter on Debora Saarnak.

Ilves hüppas suurel mäel 134 meetrit ja teenis 145,1 punkti, mis oli konkurentidega võrreldes seitsmes tulemus.

Taas näitas parimat õhulendu norralane Jarl Magnus Riiber, kes lendas 139,5 meetrit ja sai 167,9 punkti. Austerlased Thomas Rettenegger ja Johannes Lamparter kaotavad talle enne 7,5 km murdmaasõitu vastavalt kuue ja tosina sekundiga.

Esikolmiku ja Ilvese vahel lähevad rajale veel austerlane Franz-Josef Rehrl (+0.17), sakslane Julian Schmid (+0.17) ja sakslane Vinzenz Geiger (+0.26). Ilves saab lähte pool minutit pärast Riiberit.

"Õnneks selle hüppega sain istumise paika. See kurv, mis enne äratõuget on - ma ei läinud sinna nii agressiivselt sisse. See päästis päris palju. Loomulikult ei ole hüppamine nii nagu ma tahaks, aga sain jala taha," kommenteeris ta ERR-ile.

"Tunnen, et on veel palju-palju asju, mis võiks palju paremini olla. Aga tulles sellest positsioonist, kus sul on null enesekindlust ja sa ei saa midagi aru, siis ma arvan, et täna läks õnnestumisena kirja."

Enne võistlust

Kompaktvõistluse stardiprotokollis on 58 nime, teiste seas tuleb number 46 alt tornist ka Kristjan Ilves. Võistlejaterivi lõpetab maailma karika sarja üldliider, norralane Jarl Magnus Riiber.

Senise hooaja jooksul on MK-sarjas toimunud neli etappi: Rukas võidutses samas formaadis Riiber, kes edestas sakslasi Vinzenz Geigerit ja Julian Schmidi ning järgnevatel võistlustel olid parimad sakslane Johannes Rydzek ja Geiger.

Laupäeval Lillehammeris toimunud 10 kilomeetri Gunderseni meetodi võistlusel osutus taas võitjaks Riiber, kes edestas Schmidi ja austerlast Johannes Lamparterit. Ilves sai oma hooaja parima tulemuse, teenides viienda koha.