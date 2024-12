Man City jäi jälle võiduta, aga Guardiola kiitis mängijaid

Viimasest kuuest liigamängust vaid ühe võitnud Manchester City jäi seejuures kaks korda kaotusseisu: neljandal minutil avas skoori Daniel Munoz ja 56. minutil jõudis tabamuseni Maxence Lacroix. Mõlemal korral andis resultatiivse söödu Will Hughes.

Mancester City ründetäht Erling Haaland tasakaalustas 30. minutil esimest korda seisu ja teist korda sai sellega 68. minutil hakkama 20-aastane kaitsemängija Rico Lewis, kes teenis küll 84. minutil teise kollase kaardi ja jättis omad vähemusse.

"Me võtame siit punkti. Me võitlesime uskumatul moel ja tulime kaks korda kaotusseisust välja," lausus Man City peatreener Pep Guardiola. "See on kannatuste hooaeg. Vaatame, mis viimastel kuudel saab."

"Me üritasime. Suur kiitus vastasele. Me ei saa rääkida tiitliheitlusest, kui kaotame järjest neli mängu ja teeme viigi. Peame stabiilsuse saamiseks rohkem mängima. Oleme raskes olukorras, aga olen mängijatega väga rahul - nad võitlesid ja andsid endast kõik."

Rõõmsamalt ei möödunud teisegi Manchesteri klubi Unitedi toetajate õhtu. Meeskond kaotas kodusel Old Traffordil külla sõitnud Nottingham Forestile 2:3 (18. Rasmus Höjlund, 61. Bruno Fernandes - 2. Nikola Milenkovic, 47. Morgan Gibbs-White, 54. Chris Wood).

Ülejäänud mängudes alistas Aston Villa kodus Southamptoni 1:0 ja Brentford kodus Newcastle Unitedi 4:2. Päeva üks oodatuim lahing ehk Merseyside'i derbi Evertoni ja Liverpooli vahel lükkus tormi tõttu edasi.

Tabelitipp: 1. Liverpool 35 punkti (14 mängust), 2. Chelsea 28 (14), 3. Arsenal 28 (14), 4. Manchester City 27 (15), 5. Nottingham Forest 25 (15), 6. Aston Villa 25 (15), 7. Brentford 23 (15), 8. Brighton 23 (14).