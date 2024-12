Konontšuki kaksikduublist Oldenburgile võiduks ei piisanud

Sealjuures mängis kodumeeskond võidu maha viimasel veerandajal, mida alustati 13-punktilises eduseisus, kuid kaotati Bonnile 18:36.

Konontšuk viibis väljakul 27 minutit ja tabas selle ajaga seitsmest viskest neli (kahepunktivisked 2/3, kolmepunktivisked 2/4) ja kogus 13 punkti. Lisaks panustas Eesti koondislane 13 lauapalli ja ühe korvisööduga, tema efektiivsusnäitaja 21 oli tiimi parim.

Bonni vedas võiduni lausa 44 punkti visanud Darius McGhee, kes tabas 16 kaugviskest kümme ning andis kaaslastele ka neli korvisöötu. Oldenburgi resultatiivseim oli 20 punkti visanud Eli Brooks.

Nelja võidu kõrvale viienda kaotuse saanud Oldenburg on tabelis 12. kohal, Bonn sai üheksandas mängus viienda võidu ja on kaheksandal kohal. Tabeliliidriteks on seitse võitu kogunud Ulm ja Heidelberg, Euroliiga klubidest on Bayern kolmas, aga Berliini Alba (3-6) lausa 14. kohal.