Tormituuled lükkasid Liverpooli derbi edasi

Torm Darragh on kümnetest tuhandetest Lääne-Walesi kodudest viinud elektri, miljonitel inimestel on soovitatud kodudesse jääda. Kohati on tuulekiirus ületanud 40 m/s.

Laupäeva hommikul tabas torm ka Merseyside'i krahvkonnale Inglismaal, mille järel kohtusid nii Liverpooli kui Evertoni jalgpalliklubide esindajad Merseyside'i politsei- ja Liverpooli linnavõimudega ning otsustasid lõunal Goodison Parkil toimuma pidanud mängu turvalisuse kaalutlustel edasi lükata. Tegemist pidi olema viimase derbiga Goodison Parkil, enne kui Everton järgmisel aastal uuele staadionile kolib.

Liverpool on 14 vooru järel kindlaks tabeliliidriks, kui on kogunud 35 punkti ning edestab Londoni klubisid Chelsead ja Arsenali seitsme punktiga. Evertonil on 14 punkti, mis asetab nad tabelis 15. kohale.