Tiitlikaitsja Malinin haaras GP-finaalis lühikava järel kindla edu

20-aastane USA iluuisutaja teenis reedese lühikava eest 105,43 punkti, mis jääb vähem kui kahe punktiga alla tema septembris Bergamos püstitatud isiklikule rekordile. Malinin sooritas edukalt neljakordse flip'i, kolmekordse axel'i ning neljakordse lutz'u ja kolmekordse toe-loop'i kombinatsiooni.

Lühikavas saavutas teise koha neljakordsel lutz'il kukkunud jaapanlane Yuma Kagiyama 93,49 punktiga, kolmas on Euroopa meistri Adam Siao Him Fa puudumise tõttu võistlema pääsenud Kasahstani iluuisutaja Mihhail Šaidorov 91,26 punktiga. Oma kodulinnas võistlev Kevin Aymoz kukkus kahel esimesel hüppel ning lõpetas vaid 68 punktiga.

Päev varem sõidetud naiste lühikava järel on seis põnevam, kui 70,04 punkti kogunud ameeriklanna Amber Glenn ning talle järgnevad viis jaapanlannat mahuvad kõik üheksa punkti sisse. Mone Chibal on teisena 69,33 ja Hana Yoshidal kolmandana 64,23 punkti, neljas on 63,98 punkti kogunud kolmekordne valitsev maailmameister ning GP-finaali tiitlikaitsja Kaori Sakamoto.