Üheksas järjestikune võit tõstis Atalanta Itaalias tabeli tippu

Milan alustas võõrsil mängu tugevalt, kui Marco Carnesecchi pidi juba 12. sekundil tõrjuma Christian Pulisici terava löögi, kohe seejärel saatis Mario Pašalic palli lähedalt üle värava ning seitsmendal minutil jäeti Alvaro Morata värav eelneva suluseisu tõttu lugemata.

Esimesena nõelas hoopis kodumeeskond: 12. minutil saatis nurgalöögist tulnud palli peaga väravasse endine Milani keskväljamees Charles De Ketelaere. Kümme minutit hiljem viigistas Morata mõnelt meetrilt Rafa Leao täpse söödu järel. Võimalusterohkes mängus jäi viimane sõna siiski Atalantale, kui Ademola Lookman lükkas nurgalöögijärgses olukorras palli peaga võrku Ademola Lookman.

Viimati septembris kaotusekibedust tundma pidanud Atalanta on viimasest 13 mängust võitnud 12, liigas oli reedene võit neile üheksandaks järjestikuseks. 15 vooruga 34 punkti kogunud Bergamo klubi tõusis vähemalt pühapäevani, kui neist kaks punkti vähem kogunud Napoli võõrustab Laziot, tabeliliidriks. Reedel Parma 3:1 alistanud Inter on 31 punktiga kolmas, Milanil on 22 punkti, mis asetab nad seitsmendale kohale.